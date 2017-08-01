 تدشين قسم التعقيم المركزي بـ “نفسية أبها” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تدشين قسم التعقيم المركزي بـ “نفسية أبها” “سفر بن مسعود” عضو المجلس البلدي بمحافظة الخرج يحتفل بزواجه الاثنين المقبل.. الخسوف الوحيد للقمر في 1438هـ ملك البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب المملكة في تصديها للإرهاب نائب أمير مكة يقدم التعازي للأستاذ إياد مدني ولأشقائه في وفاة والدتهم وزير الإعلام: مشروع البحر الأحمر نظرة جادة نحو مستقبل اقتصادي متنوع المصادر أمانة عسير ترحل أكثر من 324 متر مكعب من المياه.. وتكثف جهودها خلال الحالة المطرية أمانة عسير : جاري العمل على تعزيز شبكات تصريف المياه تبريد منشأة الجمرات برذاذ الماء المبرد لتخفيف الحرارة على الحجاج مقتل 15 عنصرا من مليشيا الحوثي وجرح العشرات بتعز استهداف بيت الله الحرام من قبل ميليشيا الحوثيين دليل على محاربتهم لله ورسوله ومقدسات المسلمين نادي “بالستينو” التشيلي يستبدل الرقم واحد بخريطة فلسطين التاريخية

تدشين قسم التعقيم المركزي بـ “نفسية أبها”

تدشين قسم التعقيم المركزي بـ “نفسية أبها”
المناطق - عسير

افتتح المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية بأبها الأستاذ منصور بن علي مزهر (اليوم)، قسم التعقيم المركزي بمستشفى النفسية، بحضور المساعد المالي والإداري الأستاذ خالد علي الهاجري، ومدير الخدمات العلاجية الدكتور محمد زايد عسيري، وذلك عقب انتهاء عملية تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة التي تتوفر فيها أفضل معايير ومواصفات الجودة.

وقد استمع المشرف العام على المستشفى إلى شرح من رئيس قسم مكافحة العدوى محمد الذيب ورئيس قسم التعقيم فاطمة حامد عن القسم والأجهزة المستخدمة في التعقيم وطريقة استلام الأدوات من أقسام المستشفى وتعقيمها وتسليمها للأقسام المعنية.

الجدير بالذكر بأن القسم يتكون من أربعة مناطق منفصلة تشمل منطقة الاستلام التي يتم فيها استلام الأدوات والآلات من جميع أقسام المستشفى وتطهيرها وتنظيفها، ومنطقة الفحص والتغليف، ومنطقة التعقيم ويتم من خلالها تعقيم جميع الأدوات والمستلزمات الطبية، ومنطقة التخزين ويتم فيها وضع الأدوات والآلات والمستلزمات الطبية وغير الطبية المعقمة بعد التأكد من تعقيمها وتسليمها لأقسام المستشفى.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>