تدشين قسم التعقيم المركزي بـ “نفسية أبها”

افتتح المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية بأبها الأستاذ منصور بن علي مزهر (اليوم)، قسم التعقيم المركزي بمستشفى النفسية، بحضور المساعد المالي والإداري الأستاذ خالد علي الهاجري، ومدير الخدمات العلاجية الدكتور محمد زايد عسيري، وذلك عقب انتهاء عملية تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة التي تتوفر فيها أفضل معايير ومواصفات الجودة.

وقد استمع المشرف العام على المستشفى إلى شرح من رئيس قسم مكافحة العدوى محمد الذيب ورئيس قسم التعقيم فاطمة حامد عن القسم والأجهزة المستخدمة في التعقيم وطريقة استلام الأدوات من أقسام المستشفى وتعقيمها وتسليمها للأقسام المعنية.

الجدير بالذكر بأن القسم يتكون من أربعة مناطق منفصلة تشمل منطقة الاستلام التي يتم فيها استلام الأدوات والآلات من جميع أقسام المستشفى وتطهيرها وتنظيفها، ومنطقة الفحص والتغليف، ومنطقة التعقيم ويتم من خلالها تعقيم جميع الأدوات والمستلزمات الطبية، ومنطقة التخزين ويتم فيها وضع الأدوات والآلات والمستلزمات الطبية وغير الطبية المعقمة بعد التأكد من تعقيمها وتسليمها لأقسام المستشفى.