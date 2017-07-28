 أكبر اقتحام من المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى منذ 50 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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أكبر اقتحام من المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى منذ 50 عاما

أكبر اقتحام من المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى منذ 50 عاما
المناطق - وكالات

اقتحم أكثر من ألف مستوطن إسرائيلي، الثلاثاء، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حراسة القوات الإسرائيلية، وهو أعلى رقم منذ حرب عام 1967.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 870 مستوطنا اقتحموا الأقصى صباحا.

وقالت إن الاقتحامات جاءت استجابة للدعوات التي أطلقتها ما تسمى “منظمات الهيكل المزعوم”، لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لاقتحام الأقصى، بمناسبة ما يسمى ذكرى “خراب الهيكل”.

وأضافت أنه في ساعات ما بعد الظهر اقتحم 209 من المستوطنين المسجد الأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة في ساعات العصر لتسهيل حركة المستوطنين التي عادة ما تصاحبها هتافات عنصرية.

وحذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إسرائيل من المضي قدما في أعمالها الاستفزازية في القدس.

وكشف الصفدي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحة المسجد الأقصى اليوم، هو أعلى رقم منذ عام 1967.

وجاءت هذه الاقتحامات بعد أن هدأت حدة التوتر في المسجد الأقصى في الأسبوعين الماضيين، إثر إزالة إسرائيل إجراءات أمنية فرضتها على مداخل المسجد.

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