 التعاون يمدد تعاقده مع البرازيلي ساندرو حتى 2020 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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التعاون يمدد تعاقده مع البرازيلي ساندرو حتى 2020

التعاون يمدد تعاقده مع البرازيلي ساندرو حتى 2020
المناطق - الرياض

مددت إدارة نادي التعاون، عقد لاعب فريقها الأول البرازيلي ساندرو مانويل حتى 2020، وذلك بحسب ما أعلنه النادي القصيمي عبر بيان رسمي الثلاثاء.

وبث النادي القصيمي بيانا تجديدا للاعبه البرازيلي عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، وكتب: “مددت إدارة النادي عقد اللاعب البرازيلي ساندرو مانويل حتى عام 2020”.

وزاد التعاون في بيانه: “وذلك بحضور اللاعب ورئيس النادي محمد القاسم، الذي أكد أن ساندرو مانويل من خيرة اللاعبين، وتمديد عقده من أجل الاستفادة منه مستقبلا، في حال رغب الجهاز الفني، موضحاً أنه سيتم النظر في عروض الأندية التي تقدمت بطلب إعارة اللاعب لاختيار الأنسب منها”.

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