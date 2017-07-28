تيلرسون: نسعى لتجنب حرب أهلية بسوريا عقب هزيمة داعش

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إننا نأمل تفادي اندلاع حرب أهلية في سوريا بعد هزيمة #داعش.

وأضاف أن وجهة نظر أميركا بأنه لا مستقبل للأسد في حكم سوريا مازالت قائمة، مؤكدا أنه ينبغي أن يعود المقاتلون الإيرانيون لبلادهم.

وتابع وزير الخارجية الأميركي “سنواصل جهودنا لحل أزمة قطر من خلال وفود سترسل للخليج قريبا”.

وقال تيلرسون إن واشنطن لا تسعى إلى الإطاحة بحكومة كوريا الشمالية، وسوف ترغب في الدخول في حوار معها في مرحلة ما.

وقال تيلرسون للصحافيين في وزارة الخارجية “لا نسعى إلى تغيير النظام، ولا نسعى إلى هدم النظام، ولا نسعى إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة (الكورية) سريعا، ولا نسعى إلى ذريعة لإرسال جيشنا شمال (الخط الفاصل بين الكوريتين).”

وتابع يقول “لسنا أعداءكم، لكنكم تمثلون لنا تهديدا غير مقبول وعلينا أن نرد. ونأمل أن يبدأوا في إدراك ذلك في مرحلة ما، وسوف نرغب في أن نجلس ونتحاور معهم”.