 تيلرسون: نسعى لتجنب حرب أهلية بسوريا عقب هزيمة داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تيلرسون: نسعى لتجنب حرب أهلية بسوريا عقب هزيمة داعش التعاون يمدد تعاقده مع البرازيلي ساندرو حتى 2020 طهران تستخدم أموال المخدرات لتمويل الحوثيين بالسلاح أكبر اقتحام من المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى منذ 50 عاما تدشين قسم التعقيم المركزي بـ “نفسية أبها” “سفر بن مسعود” عضو المجلس البلدي بمحافظة الخرج يحتفل بزواجه الاثنين المقبل.. الخسوف الوحيد للقمر في 1438هـ ملك البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب المملكة في تصديها للإرهاب نائب أمير مكة يقدم التعازي للأستاذ إياد مدني ولأشقائه في وفاة والدتهم وزير الإعلام: مشروع البحر الأحمر نظرة جادة نحو مستقبل اقتصادي متنوع المصادر أمانة عسير ترحل أكثر من 324 متر مكعب من المياه.. وتكثف جهودها خلال الحالة المطرية أمانة عسير : جاري العمل على تعزيز شبكات تصريف المياه

تيلرسون: نسعى لتجنب حرب أهلية بسوريا عقب هزيمة داعش

تيلرسون: نسعى لتجنب حرب أهلية بسوريا عقب هزيمة داعش
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس  تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إننا نأمل تفادي اندلاع حرب أهلية في  سوريا بعد هزيمة #داعش.

وأضاف أن وجهة نظر  أميركا بأنه لا مستقبل للأسد في حكم سوريا مازالت قائمة، مؤكدا أنه ينبغي أن يعود المقاتلون الإيرانيون لبلادهم.

وتابع وزير الخارجية الأميركي “سنواصل جهودنا لحل أزمة  قطر من خلال وفود سترسل للخليج قريبا”.

وقال تيلرسون إن  واشنطن لا تسعى إلى الإطاحة بحكومة  كوريا الشمالية، وسوف ترغب في الدخول في حوار معها في مرحلة ما.

وقال تيلرسون للصحافيين في وزارة الخارجية “لا نسعى إلى تغيير النظام، ولا نسعى إلى هدم النظام، ولا نسعى إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة (الكورية) سريعا، ولا نسعى إلى ذريعة لإرسال جيشنا شمال (الخط الفاصل بين الكوريتين).”

وتابع يقول “لسنا أعداءكم، لكنكم تمثلون لنا تهديدا غير مقبول وعلينا أن نرد. ونأمل أن يبدأوا في إدراك ذلك في مرحلة ما، وسوف نرغب في أن نجلس ونتحاور معهم”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>