 أمير جازان: مشروع البحر الأحمر نقلة عملاقة تواكب الرؤية والمستقبل المشرق لبلادنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير جازان: مشروع البحر الأحمر نقلة عملاقة تواكب الرؤية والمستقبل المشرق لبلادنا

أمير جازان: مشروع البحر الأحمر نقلة عملاقة تواكب الرؤية والمستقبل المشرق لبلادنا
المناطق - أمل بهكلي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان  أن مسيرة التنمية والبناء في وطن المجد والعطاء تمضى بخطى حثيثة ورؤية واضحة ، لتجسد توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -.
وأبرز سموه،  إطلاق نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ( رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة )، لمشروع  البحر الأحمر السياحي العالمي في المملكة، كواحد من المشروعات العملاقة التي تنطلق لتواكب التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الى مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي ، الذي يسير قُدمًا وبخطوات راسخة نحو التقدم والازدهار .
واشاد سمو أمير منطقة جازان بالأثر الإيجابي المتوقع لمشروع البحر الأحمر العملاق ، وانعكاساته على السياحة محلياً ودوليًا ، ومساهمته في ازدهار اقتصاد المملكة وإتاحة المزيد من فرص العمل لشباب وفتيات الوطن .
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن كافة أبناء منطقة جازان الشكر والتقدير إلى  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ، لكل ما يوليانه من اهتمام ورعاية لهذا الوطن وتطوره ونماءه .

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