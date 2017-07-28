نائب أمير جازان : مشروع البحر الأحمر دفعة كبرى للاقتصاد الوطني وتعزيزا لتنوع فرص الاستثمار

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على إطلاق نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ( رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة )، لمشروع البحر الأحمر السياحي العالمي في المملكة، والذي يأتي مواكباً لرؤية المملكة 2030م ، وتجسيداً لتوجهات الدولة الطموحة في مسار التنمية والتطور في ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وأضاف سموه أن المشروع الذي يقام على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، سيشكل دفعة كبرى للاقتصاد الوطني ، وتعزيزًا للمناخ الاستثماري في المملكة وتنوع فرص الاستثمارات ، مما يشكل رافدًا اقتصاديًا يُضيف قيمة إيجابية للسياحة على المستوى المحلي والدولي .

ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي بإطلاق هذا المشروع العملاق ” ، سائلا الله تعالى مزيداً من التوفيق لقيادتنا الرشيدة لتحقيق مزيدٍ من التطور والنماء لهذا الوطن الغالي وأبنائه الأوفياء .