 مقتل 20 شخصا بهجوم على مسجد في هرات الأفغانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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مقتل 20 شخصا بهجوم على مسجد في هرات الأفغانية

مقتل 20 شخصا بهجوم على مسجد في هرات الأفغانية
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا بهجوم ضرب مسجد جوادية في منطقة دار آباد بمدينة هرات غربي أفغانستان.

ونقلت قناة “TOLO news” عن محمد رفيق شيرزاي، مدير مستشفى هرات، أنه استقبل جثث 20 قليلا بالإضافة إلى 20 مصابا سقطوا جراء التفجير.

وأكدت مصادر رسمية، حسب القناة، أن الهجوم نفذه شخصان، موضحة أن المهاجمين فتحا النار على المصلين خارج المسجد وثم اقتحماه وفجرا حزاميهما الناسفين.

وأضاف شهود عيان أن عددا من عناصر قوات الأمن تم نقلهم أيضا إلى المستشفيات المحلية إثر هذا الهجوم.

يشار إلى أن مسجد جوادية المستهدف تستخدمه الأقلية الشيعية بالمدينة، وفقا لوكالة “رويترز”.

ونشر ناشطون في موقع “تويتر” تغريدات قالوا فيها إن عشرات المواطنين هرعوا إلى مستشفى هرات إثر هذا الحادث للتبرع بدمهم للمصابين.

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