 برنامج الموهوب ضمن فعاليات براعم الظهران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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برنامج الموهوب ضمن فعاليات براعم الظهران

برنامج الموهوب ضمن فعاليات براعم الظهران
المناطق - الدمام
في تظاهرة ثقافية رائعة وفي يوم الفعاليات الثقافية في نادي براعم الظهران الموسمي أقيم برنامج ( الموهوب ) حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات يتنافس فيها الطلاب بمسابقات الشعر والخطابة وتلاوة القرآن والرواية
وعن هذه المسابقة الثقافية الادبية قال الاستاذ عائض القحطاني مشرف نادي براعم الظهران الموسمي ان هذه المواهب أينعت وأبدعت في مجالات المسابقة المتعددة كما ان هذه المسابقة كسرت حاجز الخوف لدى الطلاب وأعطتهم الثقة بالظهور أمام الجمهور والحديث دونما تردد
وأضاف القحطاني : هذه المسابقة تعلم الطالب على الفصاحة والانطلاق بالتلاوة القرآنية كذلك وإتقان اللغة العربية وخلال مشاركته يتعلم الطالب الالتزام بالوقت المحدد لكل مجال ومشاركة معينة
وقد تم الاستعانه بلجنه تقييم من خارج النادي روعي في اختيارهم التخصص المناسب والقدره على تمييز المواهب في الطلاب المشاركين
والجدير بالذكر ان إدارة النادي راعت حسن إختيار المواضيع المؤثرة وغرس القيم الاسلامية الصحيحة والاخلاق النبيلة لدى أبنائنا الطلاب

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