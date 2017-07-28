 “عمل الرياض” يضبط وافدين تحايلوا على توطين الاتصالات باستخدام سيارتهم الخاصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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“عمل الرياض” يضبط وافدين تحايلوا على توطين الاتصالات باستخدام سيارتهم الخاصة

“عمل الرياض” يضبط وافدين تحايلوا على توطين الاتصالات باستخدام سيارتهم الخاصة
المناطق - الرياض

نفذ مفتشو مكتب عمل الرياض بمشاركة الجهات الشريكة حملة تفتيشية على مجمعات الاتصالات جنوب العاصمة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات، وقصر العمل فيهما بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات .

وأسفرت الحملة عن ضبط  وافدين من الجنسية العربية  يمتهنون بيع أجهزة الهواتف النقالة وملحقاتها في سيارتهم الخاصة في مواقف أحد المجمعات .

وأوضحت إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض أنه تم  ضبط المخالفة على الوافدين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات .

يذكر ان تشغيل الوافدين في قطاع الاتصالات ” بيعاً وصيانة ” يعد مخالفة صريحة لقرار وزارة العمل بالتوطين ، ويعرّض أصحاب المحلات إلى العقوبات المنصوص عليها في القرار وفي نظام العمل.

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