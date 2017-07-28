 أمير تبوك يقدم تعازيه ومواساته في وفاة معالي مدير جامعة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يقدم تعازيه ومواساته في وفاة معالي مدير جامعة تبوك

أمير تبوك يقدم تعازيه ومواساته في وفاة معالي مدير جامعة تبوك
المناطق - تبوك
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اسرة معالي مدير جامعه تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي  رحمه الله في وفاته وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرته بوفاة فقيدهم مبرزاً سموه بمناقب الفقيد طيلة فترة عمله التي قضاها في خدمة الوطن  سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان. من جهته أعرب الشيخ سعود بن رحيل العنزي  والد الفقيد عن بالغ شكره وعرفانه لسمو امير منطقة تبوك  على وقفاته تجاه الفقيد طيلة فترة مرضه ومتابعته المستمرة والدائمة للفقيد حتى توفاه الله سائلا الله العلي القدير أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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