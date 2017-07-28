 “التجارة”: استدعاء 320 ألف منتج بعيوب مصنعية في النصف الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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“التجارة”: استدعاء 320 ألف منتج بعيوب مصنعية في النصف الأول

“التجارة”: استدعاء 320 ألف منتج بعيوب مصنعية في النصف الأول
المناطق - الرياض

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، أكثر من 320 ألف منتج معيب، تم الإعلان عنها عبر 154 ألف حملة استدعاء لسلع عدة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.

وقالت الوزارة وفقا لـ”الاقتصادية”، إن الاستدعاءات تضمنت المركبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والألعاب وعربات الأطفال وغيرها، إذ جرى الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني لمركز الاستدعاءات في الوزارة، وعبر الصحف المحلية ووسائل الإعلام.

وأضافت أن هذه الاستدعاءات جاءت بعد أن أثبتت الاختبارات والفحوص أو المعلومات الدولية الموثوقة وجود عيوب مصنعية بها، لإصلاحها مجاناً دون النظر لحالة ضمان المركبة.

ووفقا للوزارة، فقد شكلت المركبات أعلى تلك الاستدعاءات، حيث تم استدعاء 229,099 مركبة، أعلاها سيارة (تويوتا هايلكس) بـ 77,691 استدعاء، و77,364 جهاز غسالة ونشافة (أرستون، إنديست)، وأكثر من 10 آلاف رضاعة أطفال.
وتأتي هذه الاستدعاءات بالتعاون بين وزارة التجارة والاستثمار والشركات الصانعة ووكلائها محليًا عبر دعوة المستهلك إلى المبادرة بإصلاح الجزء المعيب للمنتج لدى الوكيل المحلي مجانًا دون تكلفة وبغض النظر عن حالة ضمان المنتج.

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