 “تداول”: ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في يوليو 10.57% | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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“تداول”: ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في يوليو 10.57%

“تداول”: ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في يوليو 10.57%
المناطق - الرياض

أعلنت “تداول”  تفاصيل تقرير أداء السوق المالية السعودية لشهر يوليو2017 م، حيث أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 7,094.17 نقطة، منخفضا 331.55 نقطة 4.46% مقارنة بإغلاق الشهر السابق.

وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 3/07/2017م عند مستوى 7,493.45 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر يوليو 2017م، 1,682.75 مليار ريال أي ما يعادل ( 448.73 مليار دولار أمريكي)، مسجلة إنخفاضاً بلغت نســــبته 4.61% مقارنة بالشهر السابق.

كما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو 2017م، 60.51 مليار ريال أي ما يعادل (16.14 مليار دولار أمريكي) وذلك بإرتفاع بلغت نســــبته 10.57% عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يوليو 2017م، 2.91 مليار ســــهم مقابل 2.90 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بإرتفاع بلغت نســــبته 0.22%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يوليو 2017م، فقد بلغ 1.64 مليون صفقة مقابـــل 928.53 ألف صفقة تم تنفيذها خلال شهر يونيو 2017م، وذلك بإرتفاع بلغت نســــبته 76.54%.

يذكر أن عدد أيام التداول خلال شهر يوليو 2017م،22 يوما مقابل 16 يوماً خلال شهر يونيو 2017م.

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