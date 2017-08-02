مصر.. القبض على عناصر أجنبية استأجرت شقة أمام كنيسة

كشفت مصادر أمنية مصرية أن قوات الشرطة بمديرية أمن الغربية، شمالي مصر، تمكنت من اعتقال عناصر تحمل الجنسية العراقية و”إخواني” مصري، يشتبه بتورطهم في التخطيط لأعمال شغب وعنف.

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أن العناصر العراقية، تم إلقاء القبض عليهم، أثناء تواجدهم بمدينة المحلة بمنطقة أبو راضي، بعد استئجارهم عقارا سكنيا أمام كنيسة “ست دميانة” بميدان المشحمة التابعة لقسم أول المحلة.

واحتجزت قوات الأمن كاميرات ومعدات تصوير ومبالغ وعملات نقدية أجنبية. وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية كثفت بحثها لتحديد هوية المتهمين، وكشف مدى علاقتهم بالعمليات التي وقعت على مدار الأشهر الماضية.

جدير بالذكر أن مصر شهدت استهداف عدد من الكنائس والمؤسسات، بتفجيرات أوقعت عشرات الضحايا.