 انتصارات كبيرة لـ “الشرعية” على الانقلابيين في الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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انتصارات كبيرة لـ “الشرعية” على الانقلابيين في الجوف

انتصارات كبيرة لـ “الشرعية” على الانقلابيين في الجوف
المناطق - وكالات

تمكنت ثلاث جبهات في محافظة الجوف اليمنية من الالتحام لأول مرة بعد معارك عنيفة خاضها الجيش اليمني مع الميليشيا الانقلابية خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن الناطق باسم الجيش اليمني بالمحافظة عبدالله الأشرف أن جنود المنطقة السادسة في جبهات مديريات المصلوب والساقية والمتون التقوا اليوم بعد انتصارات حققوا فيها تقدماً واسعاً على الأرض.

وقال “إن الجيش تمكن خلال الأيام الماضية من تحقيق انتصارات كبيرة جنوبي معسكر السلان جنوب غربي مديرية المصلوب، مكنته من الالتحام بجبهتي المتون والساقية”.

وأكد أن الجيش اليمني أصبح على مقربة من جبال سليام الفاصلة بين محافظة الجوف من جهة ومحافظتي صنعاء وعمران من جهة أخرى.

 

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