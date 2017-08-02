بيع هذه اللوحة بـ 30 ألف دولار .. والسبب “رسمها ترامب” !!

عرضت لوحة “أفق مدينة نيويورك” التي رسمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مزاد علني، بسعر ابتدائي يبلغ 9 آلاف دولار، إلا أنها بيعت بثمن أكبر.

وجاء في الخبر الذي أورده موقع BuzzFeed News، ، أن اللوحة بيعت، يوم الخميس 27 يوليو الجاري، بإشراف دار مزادات “Nate D. Sanders”، بـ29184 دولارا. وقام ترامب برسم اللوحة عام 2005، وقرر بيعها لدعم حملة لمحو الأمية.

ويظهر رسم ترامب، بمقاس 11.5 بوصة 9X بوصة، سلسلة من ناطحات سحاب مدينة نيويورك، يتوسطها برج ترامب بتصميم مختلف وبشكل واضح يميزه عن المباني الأخرى، موقعا عليها ترامب بخط يده باستخدام لون ذهبي.

ووصفت دار المزادات الرسم عبر موقعها على الإنترنت بأنه “عمل فني أصلي نادر من قبل الرئيس”.

وسبق أن أوردت وسائل إعلامية في أغسطس الماضي أن الزي الذي ارتداه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء لقائه مع رئيس الولايات المتحدة السابق، باراك أوباما، أصبح أغلى زي رسمي بيع في مزاد علني، حيث اشتراه رجل الأعمال الهندي، لالجيبهاي باتيل، بنحو 643 ألف دولار.