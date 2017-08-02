 “رويترز”: إيران تنتهك المياه الكويتية لنقل الصواريخ والأموال و “المخدرات” للحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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“رويترز”: إيران تنتهك المياه الكويتية لنقل الصواريخ والأموال و “المخدرات” للحوثيين

“رويترز”: إيران تنتهك المياه الكويتية لنقل الصواريخ والأموال و “المخدرات” للحوثيين
المناطق - وكالات

قالت مصادر مطلعة لـ”رويترز”، إن الحرس الثوري الإيراني بدأ استخدام طريق جديد عبر الخليج، لنقل شحنات أسلحة سرية إلى الحوثيين في اليمن.

وكانت مصادر غربية أبلغت رويترز في مارس الماضي أن إيران ترسل أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين إما مباشرة إلى اليمن، أو عبر الصومال.

غير أن ذلك المسار ينطوي على مجازفة بالاحتكاك بسفن البحرية الدولية التي تقوم بدوريات في خليج عمان وبحر العرب.

وأكدت مصادر غربية وإيرانية أنه على مدى الشهور الستة الماضية بدأ الحرس الثوري الإيراني استخدام مياه الخليج بين الكويت وإيران، مع بحثه عن سبل جديدة للتحايل على حظر نقل أسلحة للحوثيين.

وقالت إن تسليم الشحنات يتم في المياه الكويتية، وفي ممرات مائية دولية قريبة منها. وقال مسؤول إيراني كبير: “يتم تهريب أجزاء الصواريخ، وبطاريات الإطلاق، والمخدرات إلى اليمن عبر المياه الكويتية، والنقود أيضاً”

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