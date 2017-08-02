مواجهات بين قوات الشرعية والانقلابيين في جبهتي الخنجر وغربي صبرين

تواصلت المواجهات بين قوات الجيش اليمني والانقلابيين في جبهتي الخنجر وغربي صبرين بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف.

وأكد مصدر ميداني للموقع أن قوات الجيش اليمني قصفت مواقع الميليشيا الانقلابية مستهدفة عتاداً عسكرياً وتجمعات للميليشيا.

وكان قيادي تابع للميليشيا الانقلابية يدعى مبارك حسن الذعين، لقي مصرعه بنيران الجيش اليمني بمديرية المصلوب بالجوف خلال مواجهات الليلة الماضية.

وتمكنت قوات الجيش بمحافظة الجوف من تحقيق تقدم ميداني بعدة جبهات خلال الأسابيع الماضية، وسط تأكيدات باستعدادات تجري لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة والوصول إلى عمران وصعدة