“الإسكان” تطرح 1852 وحدة سكنية جديدة

طرح برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 1852 وحدة سكنية في تبوك بنظام البيع على الخارطة، ضمن الشراكة مع القطاع الخاص. ويشرف على التشييد والبناء تحالف يضم شركتين للمقاولات، والتطوير العقاري.

وأوضح المهندس عبد الله قره (من إحدى الشركتين المشرفتين) أن خيارات المستفيدين تتجه نحو الشقق المكونة من ثلاث وأربع غرف.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن عدد شقق برنامج الإسكان التنموي من إجمالي الوحدات السكنية المطروحة في تبوك 135 شقة، وهو ما يعادل 7.3% من البيئة الإسكانية.

وأوضح المهندس عبد الله قره أن هندسة مساحات الشقق السكنية، ستتم بناء على معايير البيئة الإسكانية السعودية التي تتراوح ما بين (18م2 – 16م2) للغرفة الواحدة، بمواصفات وجودة عالية، مع إضافة جميع نظم العوازل والعمليات التي تحد من التبادل الحراري بين الحجرات.

وذكر أن عمليات البناء ستتوافق مع أحدث معايير وتقنيات التشييد الحديثة؛ لما لها من تأثير كبير على خفض كلفة الإنشاء، والحفاظ على موارد وخامات مواد البناء، والحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما اتفق بشأنه مع وزارة الإسكان.

يذكر أن مساحة الشقق السكنية في تبوك تراوح بين 124م2- 125م2 للشقق لغرفتي النوم، و169م2- 175م2 لثلاث غرف، أما مساحة 4 غرف فتقدر ما بين 225م2- 235م2. وتبلغ عدد الوحدات السكنية التي طرحت بالشراكة مع القطاع الخاص في تبوك 1852 شقة.

ويبلغ عدد الشقق السكنية من فئة غرفتي نوم 670 شقة، و795 شقة من فئة ثلاث غرف، و252 شقة من فئة أربع غرف. وخصص البرنامج 139 شقة للمستفيدين من الإسكان التنموي.

وتراوح المعدل السعري لغرفتي نوم ما بين 242 – 247 ألف ريال، و329 -346 ألف ريال لثلاث غرف، و445 – 458 ألف ريال لشقة بمساحة 4 غرف.