أمير عسير يرعى فعاليات عروض الضوء والصوت بأبها

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -, على ما يولونه من جهود في سبيل خدمة الوطن المواطن.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء اليوم لعروض الضوء والصوت على بحيرة السد في فندق قصر أبها.

وأضاف سموه أن البرامج والفعاليات السياحية لأبها عاصمة السياحة العربية وصيف أبها يجمعنا لهذا العام تسير بنجاح وفق ما خطط لها, مقدماً شكره لسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, ولمعالي وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد وجميع المشاركين في إنجاح فعاليات وبرامج صيف أبها يجمعنا لهذا العام.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد أن البرامج والفعاليات سوف تستمر حتى ما بعد عيد الأضحى المبارك, مشيراً إلى أنه تم إعداد العديد من الفعاليات والبرامج المكثفة بعد موسم حج هذا العام, متمنياً سموه أن تكون أبها بقدر المسؤولية فيما اختيرت له عاصمة للسياحة العربية 2017, وأن تستمر هذه الفعاليات بهذا المستوى من النجاح, لمزيد من النهضة والتنمية السياحية بالمنطقة.

وفور وصول سموه مقر الحفل دشن معرض ” تصاميم دخون ” للمصممة سالمة بنت عبدالرحمن, والذي اشتمل على الأزياء التراثية والديكورات العسيرية, ثم شاهد سموه عروض الضوء والصوت, بالتزامن مع عدد من الأوبريتات الوطنية التي تحكي نهضة المملكة وسياحية عسير.