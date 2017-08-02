أمير عسير: مشروع البحر الأحمر يسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن مشروع البحر الأحمر, مشروعاً عالمياً يعدّ نقلة نوعية في مسيرة السياحة بالمملكة وعلى مستوى السياحة في العالم, ويسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار سمو أمير منطقة عسير إلى أن هذا المشروع يعكس توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, وثمرة من ثمرات جهود نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -, لبناء المزيد من النهضة والتطور السياحي بالمملكة والذي يأتي كأحد المشروعات العملاقة لتواكب المستقبل الزاهر لهذه البلاد نحو المزيد من التقدم والازدهار في التنمية السياحية بالمملكة.