 نائب أمير عسير : مشروع البحر الأحمر رافدًا اقتصاديًا للسياحة المحلية والدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير : مشروع البحر الأحمر رافدًا اقتصاديًا للسياحة المحلية والدولية

نائب أمير عسير : مشروع البحر الأحمر رافدًا اقتصاديًا للسياحة المحلية والدولية
المناطق - عسير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، أن إطلاق نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، “رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ” ، لمشروع البحر الأحمر السياحي العالمي في المملكة، يعد واحداً من المشروعات العملاقة التي تنطلق لتواكب مستقبلاً مشرقاً لهذا الوطن الغالي ، الذي يسير قُدمًا وبخطوات راسخة نحو التقدم والازدهار ، وتجسيداً لتوجهات الدولة الطموحة في مسار التنمية والتطور في ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه اللـَّه -.

وبين أن هذا المشروع وما سبقة من مشروعات سابقة أعلنت في عدة مناطق من أجزاء هذا الوطن الغالي ، هو من أجل تنمية الإنسان ، معتبرًا أن مشروع البحر الاحمر السياحي العالمي سيكون له ردود فعل كبيرة ايجابية بالإضافة إلى ايجاد فرص عمل لأبناء الوطن ، كما أنه سيشكل دفعة كبرى للإقتصاد الوطني من خلال تنوع فرص الإستثمارات ، مما يشكل رافدًا اقتصاديًا يُضيف قيمة إيجابية للسياحة على المستوى المحلي والدولي.

ورفع سمو نائب أمير منطقة عسير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه -حفظهما الله – ، وإلى الشعب السعودي بإطلاق هذا المشروع العملاق ، سائلا اللـَّه تعالى مزيداً من التوفيق لقيادتنا الرشيدة لتحقيق مزيداً من التطور والنماء لهذا الوطن الغالي وأبنائه الأوفياء .

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