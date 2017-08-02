القادسية يعاود تدريباته بقيادة البياوي .. ويواجه الأهلي الجمعة

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء اليوم الثلاثاء تدريباته بقيادة المدير الفني السيد ناصيف البياوي و جهازه المساعد وسط متابعة الجهاز الإداري المشرف على كرة القدم ومحبين النادي .

وانطلق التدريب باجتماع فني للمدير الفني السيد ناصيف البياوي مع اللاعبين تلا ذلك تدريبات الإحماءات و الإطالات بالإضافة إلى تدريبات لياقية لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين مع مدرب اللياقة تلا ذلك تدريب تكتيكي و تكنيكي بمتابعة من المدير الفني، و اختتم التدريب بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لمناورة ودية خفيفة على كامل الملعب .

هذا وقد تقرر رسمياً إجراء لقاء ودي سابع للفريق مع النادي الأهلي على ملعبه بجدة مساء بعد غدٍ الجمعة ضمن مرحلة الاستعداد للموسم الرياضي 2017 – 2018 .