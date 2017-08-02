 “خلفان”: الجلوس مع المسؤولين القطريين بات شبهة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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“خلفان”: الجلوس مع المسؤولين القطريين بات شبهة

“خلفان”: الجلوس مع المسؤولين القطريين بات شبهة
المناطق_الرياض

قال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، انه أصبح اليوم الجلوس مع المسؤول القطري شبهة، مضيفًا: “ما خان الأمة العربية مثل ما خانها تنظيم الحمدين”.
وقال “خلفان” في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خذوها مني نصيحة إذا رأيت مسئولاً قطرياً يزور في الشرق الأوسط بلدًا غير تركيا.. قل الله يسلم حاكمها من خدعة”.
وتابع “خلفان” في تغريدة منفصلة قائلًا: “اللهم إنك تعلم إنني رجل أمن يحب الأمن والخير والسلامة والطمأنينة والاستقرار لبني البشر في كل مكان.. اللهم ثبتني على موقفي هذا ثباتاً راسخاً”.

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