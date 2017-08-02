“خلفان”: الجلوس مع المسؤولين القطريين بات شبهة

قال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، انه أصبح اليوم الجلوس مع المسؤول القطري شبهة، مضيفًا: “ما خان الأمة العربية مثل ما خانها تنظيم الحمدين”.

وقال “خلفان” في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خذوها مني نصيحة إذا رأيت مسئولاً قطرياً يزور في الشرق الأوسط بلدًا غير تركيا.. قل الله يسلم حاكمها من خدعة”.

وتابع “خلفان” في تغريدة منفصلة قائلًا: “اللهم إنك تعلم إنني رجل أمن يحب الأمن والخير والسلامة والطمأنينة والاستقرار لبني البشر في كل مكان.. اللهم ثبتني على موقفي هذا ثباتاً راسخاً”.