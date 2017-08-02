قرارات جديدة بشأن صرف رواتب المعاقين.. و”العمل” تحدد شرطًا للحصول على الإعانة!

أجرت وزارة العمل مجموعة تغييرات بشأن صرف إعانات المعاقين، حيث قررت صرفها شهريًا بواقع 333 ريالا، بدلًا من صرفها كل ٦ أشهر.

وأكدت “العمل” على تمديد فترة تحديث بيانات التقارير الطبية لذوي الإعاقة، حتى نهاية محرم المقبل، وفقًا لـ “المدينة”.

واشترطت “العمل” في مقابل حصول المعاقين على الإعانة، ألا يزيد الراتب عن 4 آلاف ريال.

من جانبه، دعا مركز التأهيل الشامل، إلى ضرورة تحديث البيانات الطبية؛ تفاديا لإيقاف صرف الإعانات، وذلك عبر البوابة الوطنية المخصصة للتحديث، مع إيضاح مفردات الراتب بدقة.

الجدير بالاشارة أن المملكة تعمل على خدمة أكثر من مليون معاق، وفق منظومة متكاملة، من المساعدات، والتسهيلات المالية والعينية.