تنفيذ مشروع تبريد منشأة الجمرات برذاذ الماء بـ«750» عموداً

شرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تنفيذ مشروع تبريد مناخ منشأة الجمرات والاستفادة من المرحلة الأولى للمشروع في موسم حج هذا العام.

ويتضمن المشروع تغطية كامل مساحات الساحة الغربية للجمرات وطرق العودة من الجمرات إلى مشعر منى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

ويأتي المشروع ضمن حزمة من المشاريع التي تشرف على تنفيذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة هذا العام بالمشاعر المقدسة، تحت إشراف نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس الهيئة الامير عبدالله بن بندر.

وسيساهم هذا المشروع في تخفيف درجات الحرارة على الحجاج وتقليل المشقة بالنسبة للعابرين في ساحات منشأة الجمرات وكذلك طرق العودة إلى مشعر منى.

وتمتد شبكة المشروع لأكثر من عشرة آلاف متر طولي سينصب فيها 750 عاموداً لرش رذاذ الماء المبرد عبر محطتين رئيسيتين.

وتبلغ الكمية المستخدمة في رش رذاذ الماء المبرد تبلغ 235 مترا مكعباً في الساعة، وستعمل أعمدة الرش على فترات متواصلة طوال أيّام الحج في مشعر منى ومنشأة الجمرات.