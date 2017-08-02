 مقتل أكثر من 3 ألف فلسطيني بنيران الأسد منذ عام 2011 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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مقتل أكثر من 3 ألف فلسطيني بنيران الأسد منذ عام 2011

مقتل أكثر من 3 ألف فلسطيني بنيران الأسد منذ عام 2011
المناطق_الرياض

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، مقتل 3,542 فلسطينياً سورياً، بينهم 463 امرأة، على أيدي ميليشيات الأسد منذ انطلاق الثورة 2011 بحسب حصيلة نشرتها المجموعة على موقعها .

وقالت المجموعة إن 1,621 معتقلاً فلسطينياً يتواجدون في أفرع الأمن والمخابرات التابعة لميليشيات الأسد، بينهم 102 امرأة، في حين دخل حصار ميليشيات الأسد وميليشيا الجبهة الشعبية لمخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق يومه الـ 1,466.

وأضافت المجموعة إنها وثقت وفاة 196 لاجئاً ولاجئة في مخيم اليرموك نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبية والحصار، في حين لم تصل المياه للمخيم منذ 1054 يوماً، مشيرة أيضاً إلى انقطاع المياه عن مخيّم درعا، منذ أكثر من 1205 أيام، إضافة إلى تهجير أهالي مخيم حندرات في حلب منذ 1548 يوماً.

ويقطن اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات مخصصة لهم داخل سوريا، أكبرها مخيم اليرموك والذي تهجر معظمهم منه بعد سيطرة تنظيم داعش عليه، كما يقطن قسم كبير منهم في مخيم النيرب ومخيم حندرات في حلب، ومخيم خان الشيح غرب العاصمة دمشق.

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