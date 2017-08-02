8 قطاعات تدخل المرحلة الثالثة من تأنيث المحلات النسائية.. تعرف عليها

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة ستبدأ تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها ابتداء من غرة صفر القادم لزيادة فرص عمل المرأة.

وأكد “أبا الخيل” أنه من المقرر الانتهاء من تطبيق هذه المرحلة في 1 / 1 / 1438هـ، لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة، لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وفقًا لـ “عكاظ”.

وأوضح “أبا الخيل”، أن المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها تأتي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتين تّم تطبيقهما في وقت سابق، مبينًا أن المرحلة الثالثة تستهدف المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.

ولفت “أبا الخيل” الى أن الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة تشتمل على بيع العطور النسائية، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، إضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة والأقمشة النسائية.

وأضاف: التأنيث يستهدف أيضا المحال الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات التجميل.