حقيقة مصافحة وزير الخارجية الإيراني لمعالي الوزير عادل الجبير

تناقلت وسائل إعلام عربية وإيرانية صورة قيام وزر خارجية النظام الإيراني لمعالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي حول القدس الذي عقد في تركيا . وعلقت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف صافح نظيره السعودي عادل الجبير على هامش مشاركتهما في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول لمناقشة التطورات في الأقصى.

إلا أن الوزير الإيراني: “أن اللقاء لم يتجاوز تبادل التحية مع معالي وزير الخارجية عادل الجبير، ولم يتم فيه التطرق لموضوعات أخرى”.