الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة على الميليشيا الانقلابية في الجوف

تمكنت ثلاث جبهات في محافظة الجوف اليمنية من الالتحام لأول مرة بعد معارك عنيفة خاضها الجيش اليمني مع الميليشيا الانقلابية خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع ” سبتمبر نت ” التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن الناطق باسم الجيش اليمني بالمحافظة عبدالله الأشرف أن جنود المنطقة السادسة في جبهات مديريات المصلوب والساقية والمتون التقوا اليوم بعد انتصارات حققوا فيها تقدماً واسعاً على الأرض.

وقال إن الجيش تمكن خلال الأيام الماضية من تحقيق انتصارات كبيرة جنوب معسكر السلان جنوب غرب مديرية المصلوب مكنته من الالتحام بجبهتي المتون والساقية “.

وأكد أن الجيش اليمني أصبح على مقربة من جبال سليام الفاصلة بين محافظة الجوف من جهة ومحافظتي صنعاء وعمران من جهة أخرى.

يأتي هذا فيما تواصلت المواجهات بين قوات الجيش بجبهتي الخنجر وغرب صبرين بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.

وأكد مصدر ميداني للموقع أن قوات الجيش اليمني قصفت مواقع المليشيا الانقلابية مستهدفة عتاداً عسكريا وتجمعات للميليشيا.

وكان قيادي تابع للميليشيا الانقلابية يدعى مبارك حسن الذعين ، لقي مصرعه بنيران الجيش اليمني بمديرية المصلوب بالجوف خلال مواجهات الليلة الماضية.

وتمكنت قوات الجيش بمحافظة الجوف من تحقيق تقدم ميداني بعدة جبهات خلال الأسابيع الماضية، وسط تأكيدات باستعدادات تجري لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة والوصول إلى عمران وصعدة.