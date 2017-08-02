 فرق شعبية من أنحاء المملكة تشعل صيف المندق على المسرح المفتوح وسط اجواء ضبابية ساحرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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فرق شعبية من أنحاء المملكة تشعل صيف المندق على المسرح المفتوح وسط اجواء ضبابية ساحرة

فرق شعبية من أنحاء المملكة تشعل صيف المندق على المسرح المفتوح وسط اجواء ضبابية ساحرة
المناطق_الباحة
قدمت الفرق الشعبية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام عدد من اللوحات الفلكلورية على المسرح المفتوح بمنتزه الخلب بمحافظة المندق ضمن فعاليات صيف المندق لهذا العام ٣٨ وسط حضور جماهيري كثيف مِن الشباب والعائلات ، وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الثقافة والإعلام في المساهمة الفعلية في التنشيط السياحي بمحافظة المندق والتي قدمت عدد من العروض الفنية المصحوبة بالرقصات الفلكلورية والاستعراضية
بحضور محافظ المندق صالح بن محمد القلطي وقد شاركت فرقة جازان وجدة وعنيزة والرياض بعدد من الألوان الشعبية اهمها لون الناقوز، والحوط، والعرضة، والسامري والدوسري، والتي قدمتها فرقة عُنيزة والرياض فيما قدمت فرقة جدة للفنون الشعبية ألوان العجل، والسمسمية، والمزمار، والخبيتي، بينما قدمت فرقة جازان لون الربش، والسيف، ورقصة الشباب، والعزاوي وقد حضيت هذه الفعالية بإقبال كبير من الزوار والسياح وسط اجواء ضبابية وسقوط هتان المطر الخفيف الذي أضفى للمكان والمناسبة بعدا جماليا مع حضور الشباب والأهالي وتخصيص موقع للعائلات .
وفِي ختام الأمسية قدم محافظ المندق درعا تذكاريا لقائد الفرق المشاركة مثمنا الدور الكبير الذي تقدمه في انتشار وتوزيع الموروثات الشعبية في أنحاء المملكة موضحا اهتمامه بمايقدم لزوار وأهالي محافظة المندق من فعاليات متنوعة والتي تنتظرهم حزمة من المفاجآت التي لن تتوقف المندق عن طرحها لزوارها الكرام .

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