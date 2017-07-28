 وفاة رضيع متأثراً باعتداء خادمته في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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وفاة رضيع متأثراً باعتداء خادمته في جدة

وفاة رضيع متأثراً باعتداء خادمته في جدة
المناطق_جدة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي بأن “شرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً من قبل قسم الطوارئ بمستشفى الحرس الوطني بجدة، مفاده إحضار مواطن لابنه البالغ من العمر سنة ونصف السنة، وهو في حالة حرجة من جراء نزيف بالمخ، وتوفي متأثراً بتلك الإصابة”.
وأضاف: “من خلال إجراءات الاستدلال الأولية عن الحادثة اتضح أنه تعرض للاعتداء”. ويتهم والد الطفل عاملة منزلية من جنسية آسيوية بالاعتداء عليه؛ مما أدى إلى وفاته، وقد تم التحفظ عليها، وإحالتها إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص

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