 تراجع أسعار النفط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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تراجع أسعار النفط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا

تراجع أسعار النفط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا
المناطق_رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية أدت لانخفاض سعر برميل الخام الأمريكي إلى دون 50 دولاراً بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت ضغوط بسبب استمرار ارتفاع إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في الساعة (06:46 بتوقيت جرينتش) 40 سنتاً أو 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة ليصل إلى 48.76 دولار للبرميل.
وجاء ذلك بعدما فتحت عقود الخام الأمريكي فوق 50 دولاراً للبرميل أمس الثلاثاء لأول مرة منذ 25 مايو أمس الثلاثاء.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتاً أو 0.8 بالمئة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.39 دولار للبرميل.
وقال معهد البترول الأمريكي: “إن مخزونات الخام الأمريكية زادت بواقع 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 28 يوليو إلى 488.8 مليون برميل ليقوض آمالاً بأن انخفاض المخزونات في الآونة الأخيرة كان مؤشراً على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق الأمريكية”.
ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم. وخارج الولايات المتحدة تراجع خام برنت بسبب تقارير نشرت هذا الأسبوع وأظهرت أن إنتاج منظمة (أوبك) بلغ أعلى مستوى له في 2017 عند 33 مليون برميل يومياً، رغم تعهد أوبك ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير الماضي ومارس 2018.

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