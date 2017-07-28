إيداعات بنكية من جمعية إنسان بالخرج والدلم لصالح 842 أسرة

بفضل الله تعالى تم إيداع مبلغ وقدره (1,018,950) ريال ، في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم لشهر ذي القعدة لهذا العام -1438هـ الموافق لشهر (أغسطس- 8/2017م ) والبالغ عددهم (842 ) أسرة، و قد بلغ عدد المستفيدين ( 3,397) يتيم ، يتيمة و أرملة من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني .

وتسعى الجمعية من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً إلى حفظ كرامة المستفيدين ، والتخفيف من عناء الأيتام وتوفير الجهد الوقت .

يشار إلى أن الجمعية حققت المركز الأول في جائزة الشيخ فهد الأحمد الصباح بمشروع بطاقات صرف النفقات باعتباره من المشاريع المتميزة والرائدة الذي عملت به الجمعية.