 إيداعات بنكية من جمعية إنسان بالخرج والدلم لصالح 842 أسرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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إيداعات بنكية من جمعية إنسان بالخرج والدلم لصالح 842 أسرة

إيداعات بنكية من جمعية إنسان بالخرج والدلم لصالح 842 أسرة
المناطق_أشرف العصيمي
بفضل الله تعالى تم إيداع مبلغ وقدره (1,018,950) ريال ، في حسابات أسر  جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم لشهر  ذي القعدة لهذا العام -1438هـ الموافق لشهر (أغسطس- 8/2017م )  والبالغ عددهم (842 ) أسرة، و قد بلغ عدد المستفيدين  ( 3,397) يتيم ، يتيمة  و أرملة  من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني .
 وتسعى الجمعية من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً إلى حفظ كرامة المستفيدين ، والتخفيف من عناء الأيتام وتوفير الجهد الوقت .
 يشار إلى أن الجمعية حققت المركز الأول في جائزة الشيخ فهد الأحمد الصباح بمشروع بطاقات صرف النفقات باعتباره من المشاريع المتميزة والرائدة الذي عملت به الجمعية.

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