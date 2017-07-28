 البرازيلي نيمار يبلغ زملاءه برحيله عن برشلونة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

البرازيلي نيمار يبلغ زملاءه برحيله عن برشلونة تسييس قطر للحج..تبون للبيت المقدس ضماني .. من النصارى واليهود المعادين إيداعات بنكية من جمعية إنسان بالخرج والدلم لصالح 842 أسرة وفاة رضيع متأثراً باعتداء خادمته في جدة “غرفة الرياض” توظف 1660 مواطناً في القطاع الخاص الخازم : ثلاث فعاليات رئيسية في مهرجان العسل العاشر بالباحة مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر بعلاج طفل يمني أصيب بقذيفة حوثية “السياحة” تنهي المخطط الأساسي لمشروع تطوير “سوق عكاظ” متخصص في الإعلام الدولي: حكومة المملكة صبرت كثيراً على القيادة الإيرانية الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة على الميليشيا الانقلابية في الجوف فرق شعبية من أنحاء المملكة تشعل صيف المندق على المسرح المفتوح وسط اجواء ضبابية ساحرة أمير منطقة تبوك يدشن مهرجان الورد والفاكهة في نسخته الخامسة

البرازيلي نيمار يبلغ زملاءه برحيله عن برشلونة

البرازيلي نيمار يبلغ زملاءه برحيله عن برشلونة
المناطق_وكالات
أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق برشلونة الإسباني، على بعد خطوة وحيدة من الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تاركًا وراء ظهره الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية اليوم السبت، أن مهاجم برشلونة الإسباني سينتقل رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الرياضية، أن نيمار ينتظر فقط أن يسدد النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة والذي تبلغ قيمته 222 مليون يورو اي ما يعادل 259 مليون دولار، ليعلن رحيله رسميًا عن صفوف النادي الكاتالوني.
وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار أبلغ زملاءه في برشلونة بالقرار الخميس الماضي، وهو اليوم الذي ترك فيه تدريبات برشلونة بعد صدام مع زميله البرتغالي نيلسون سيميدو.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية الرياضية: “الناديين فتحا قناة اتصال بينهما لتحديد كيفية إتمام الصفقة”.
وأوضحت الصحيفة: “النادي الفرنسي يرحب بسداد الشرط الجزائي في عقد نيمار، ولكنه يبحث عن طريقة لسداد أقل قيمة ممكنة لسلطات الضرائب الفرنسية وألا تتجاوز قيمة الصفقة 300 مليون يورو”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>