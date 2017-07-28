البرازيلي نيمار يبلغ زملاءه برحيله عن برشلونة

أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق برشلونة الإسباني، على بعد خطوة وحيدة من الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تاركًا وراء ظهره الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية اليوم السبت، أن مهاجم برشلونة الإسباني سينتقل رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الرياضية، أن نيمار ينتظر فقط أن يسدد النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة والذي تبلغ قيمته 222 مليون يورو اي ما يعادل 259 مليون دولار، ليعلن رحيله رسميًا عن صفوف النادي الكاتالوني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار أبلغ زملاءه في برشلونة بالقرار الخميس الماضي، وهو اليوم الذي ترك فيه تدريبات برشلونة بعد صدام مع زميله البرتغالي نيلسون سيميدو.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية الرياضية: “الناديين فتحا قناة اتصال بينهما لتحديد كيفية إتمام الصفقة”.

وأوضحت الصحيفة: “النادي الفرنسي يرحب بسداد الشرط الجزائي في عقد نيمار، ولكنه يبحث عن طريقة لسداد أقل قيمة ممكنة لسلطات الضرائب الفرنسية وألا تتجاوز قيمة الصفقة 300 مليون يورو”.