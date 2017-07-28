تسييس قطر للحج..تبون للبيت المقدس ضماني .. من النصارى واليهود المعادين

أكد عدد من المتابعين أن قيام قطر بتدويل الحج وإرسال شكوى إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، سيكون نقطة سوداء في تاريخ قطر أمام مليار ونصف المليار مسلم، ولن تستطيع قطر أن تمحوها كونها الدولة الوحيدة التي طالب بشكل رسمي تدويل الحج.

وأشار المتابعين إلى أن إيران التي حاولت كثيرا تسييس الحج وقبلها الزعيم الليبي الهالك “معمر القذافي”، لم يجرؤا في تدويله بشكل رسمي كما فعلت قطر.

التدويل القطري المشين لفريضة الحج، وادعائها قيام المملكة بمنع الحجاج القطريين من أداء الحج، قابلها تصريح المسئولين السعوديين بترحيبهم بالأشقاء القطريين وتسهيل العقبات التي حاولت قطر وضعها، استهجنها الكثير من المسلمين بمختلف طبقاتهم السياسية والأكاديمية الإعلامية.

كما كان للشعر حضور في هذه القضية لتأكيد أن ما تقوم به الدوحة حاليا ما هي إلا مساع قديمة سبقها إليها النظام الإيراني ومن هنا أبى الشاعر “فلاح بن مبرد الحميداني” أن يسجل موقفاً قال فيه:

عوشر وحج لكربلا يابن ثاني

خــل الــحــرم دونـــــه حمــــاةٍ وفيين

في سنة اهل المجد مالك مكاني

الطم مع اهل ايران واسجد على الطين

دامك نهجت سياسة اللارجاني

تبـــــــا تســــنــون امــــهات القــوانين

خلك وراه ليا فصخت العناني

حنـــــا تــرانـــا عن وجــــودك غنيين

من حارب التوحيد مافيه اماني

لا نـــــافعٍ ربـــعه ولا نــــاصرٍ ديـــن

والنمله احكم منك يالمغلطاني

لــو فيك حــــكمتها تصـــرفت بالزين

والله عليم بصحتك وش تعاني

و لابـــد ما تكبــر مواجعـــك وتـــبين

عقب السياده تلتجي لاردوغاني

خــلاك من ضعفك علف عجل تسمين

خل الهزل واخذ العلوم السماني

من عقب شكواك امس منتم بصـاحين

تبون للبيت المقدس ضماني

من النصـــارى واليـــهود المـــعادين

حنا هله ياعاشقين الهواني

نحميـــه لارحتـــم وراكـــم مــــقفين

تشوف لارف الخضر بالبياني

اجمـــوعنا حـــدره تــخيف الشياطين

لاكبّروا بالله والامر كاني

تــــنزل مـــلايكة السمـــا للمــــــلبين

بلادنا ماهي ضريح الوثاني

مــــهد الرســـالة قبـــلةٍ للـــمصليـــن

تلقا مددها والله المستعاني

من الغرب الافريقي ليـا دولة الصين

وان قلت انا ظالمني الي هجاني

ما قلت فيك الا صــــدى علمك الشين

ما يختفي هرج ٍ ظهر بالعلاني

والــــعلم لــه مدخــل ومخرج وتثمين

والحق لو عارض عليه الف شاني

يــبقى وحــــكي الزور مــاله براهين