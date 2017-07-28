حرفيو المملكة يلتقون الخميس بالجبيل الصناعية

ينطلق غدا الخميس في المركز الثقافي بالفناتير ملتقى الحرف والصناعات اليدوية ويمتد لثمانية أيام .

حيث سيشارك في الملتقى العديد من الفعاليات والأركان ممثلة في سوق الحرف الذي سيجمع أبرز الصناعات اليدوية ، واجود المشغولات اليدوية من مختلف مناطق المملكة ،تحت سقف واحد. ،وركن خزفيات ود والذي يشارك فيه مجموعة من الفتيات السعوديات اللاتي احترفن الأعمال الخزفية من خلال تقديم مجموعة فريدة من الخزفيات والأعمال الفنية، والأشغال اليدوية. وركن الحرفيون الصغار” عالم الطفل” حيث سيتعلم الأطفال على الحرف والصناعات اليدوية ومزوالتها تحت أشراف نخبة من الحرفيين. بالإضافة إلى ركن عالم الأحاجي وهو عالم لاحدود له تلهمه التحديات وتتوسع افاقه بحل المشكلات. وركن الفنون الحرفية حيث يشارك فيه نخبة من المصممين والفنانين السعوديين في مجال النحت والرسم ، والخط العربي والفن الرقمي بتقديم اعمالهم من خلال العمال مباشرة أمام الزوار بالإضافة إلى كراجات غيرت العالم.

ويهدف الملتقى إلى المساهمة في الجهود الوطنية لتنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية تنمية مستدامة، ودعم وتشجيع الأفراد والجهات العاملة في مجال الحرف والصناعات اليدوية ونقل خبراتهم ومهاراتهم للأجيال الناشئة، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية قطاع الحرف ثقافيا وتاريخياً واقتصادياً.

هذا ويفتح الملتقى أبوابه إلى الزوار من الساعة الخامسة والنصف عصراً وحتى الحادية عشر مساءاً.

الجدير بالذكر إلى أن ملتقى الحرف والصناعات اليدوية يأتي ختاماً لروزنامة مهرجانات الهيئة الملكية بالجبيل لهذا العام، حيث أقامت في وقت سابق مهرجان الرياضة للجميع، مهرجان الجبيل الثقافي، ومهرجان تراث الشعوب، وليالي الخير الرمضانية.