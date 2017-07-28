بلدية الخبر تعلن عن خطة تنظيمية بمسارات جديدة لضبط الدبابات النارية وحملات يومية “توعوية ورقابية”

كثفت بلدية الخبر جهودها من أجل توعية المواطنين في العقوبات التي تطبق في حال مخالفة الانظمة البلدية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في متابعة ضبط الدبابات النارية، وشددت البلدية في بيان لها على ضرورة “اتباع الانظمة تجنبا لتطبيق العقوبات، لاسيما أن الحملات تقام بصورة مستمرة، وهي استمرارية لجهود سابقة لها، من أجل تنشيط الوعي وترسيخ ثقافة الانضباط في الأنظمة المتبعة“، مبينة أنه تم اعتماد خطة تنظيمية تحوي مسارات جديدة متنوعة من أجل ضبط أي مظهر لا يليق في مدينة الخبر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن بلدية الخبر تواصل حملاتها المستمرة على شاطئ العزيزية لمنع كافة المخالفات، والتي من أبرزها الدبابات النارية، لافتا الى أنه تم ضبط 24 دبابا مخالفا للأنظمة البلدية، وذلك خلال الشهر الماضي، ضمن الحملات اليومية التي يقوم بها مراقبو البلدية وأثناء الفترة المسائية على أصحاب الدرجات النارية «الدبابات» في العزيزية.

وأشار الى أن إدارة الخدمات في بلدية الخبر صادرت الدبابات عبر سيارات البلدية وطبقت النظام بحق مالكيها حسب نظام الغرامات والجزاءات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مضيفا بأن البلدية تسعى من خلال خطتها الحالية في ضبط جميع الممارسات العشوائية، التي تشكل خطورة وعدم انضباط في التعليمات الصادرة.

مشيرا الى أنه لابد من إصدار لوحة نظامية للدراجة النارية وأن يتقيد راكبها بوسائل السلامة بعيدا عن أماكن التنزه، مبينا بأن الدرجات النارية لها شروط ونظام وبطاقة جمركية، لكن هذه التي تستخدم في الترفيه غير مسجلة، مشددا على أن مناطق التنزه في الكورنيش أو شاطئ نصف القمر تطبق فيها التعليمات على كافة المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ والكورنيش وضبط المخالفين من أصحاب الخيول والدبابات الأجرة وكذلك البائعين المتجولين كافة.

واستعرض الزايدي، خلال تصريحه، الخطة التنظيمية التي تعمل بلدية الخبر على البدء في تفعيلها، “وهي تكثيف الجهود ضمن خطة تم اعتمادها في ملاحقة جميع المخالفات في أوقات عشوائية، مع بنود اخرى جديدة تتضمنها الخطة التي ستطبق على مراحل، من أجل الحفاظ على البيئة وسلامة المارة والمتنزهين، كما اعدت البلدية نشرات توعوية، وتفعيل وسائل التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي“، مبينا بأنه سيتم الاعلان عن المبادرات المتعلقة بكافة تفاصيلها لاحقا، وتغفيل الارشاد والتوعية، وتطبيق بنود الخطة التنظيمية التي تحوي مسارات عدة أبرزها تواجد مراقبين البلدية بشكل منظم يضمن الحصول على نتيجة تليق في مدينة الخبر التي نسعى جاهدين الى ازالة كل ما يمكن أن يعكر جمال طبيعتها“.