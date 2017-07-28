 خبير اقتصادي يكشف 8 عوامل تجذب المستثمرين بمشروع البحر الأحمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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خبير اقتصادي يكشف 8 عوامل تجذب المستثمرين بمشروع البحر الأحمر

خبير اقتصادي يكشف 8 عوامل تجذب المستثمرين بمشروع البحر الأحمر
المناطق_الرياض

أكد الدكتور عبداالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن إقامة مشروع ضخم بمنطقة البحر الأحمر يعود إلى تميزها عن المناطق الأخرى كالبيئة البحرية المساعدة على الغوص وجمالية الشعب المرجانية بها، محددين 8 عوامل لجذب الاستثمارات بهذه المنطقة.
وأوضح “المغلوث” أن تلك العوامل تمثلت في الرؤية الواضحة والشفافية للمشروع، وإنشاء البنية التحتية اللازمة، واكتمال شبكات النقل العام، إنشاء المطارات والموانئ، تمويل ودعم المستثمرين، وإتاحة الفرص للمستثمر المحلي، والاستعانة بالشركات المشغلة، إضافة إلى وضع التشريعات والقوانين اللازمة بالمشروع، لافتًا الى المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية القريبة للمنطقة، بالإضافة إلى البراكين الخاملة بالمنطقة، وفقًا لـ “المدينة”.
ولفت “المغلوث” إلى أن المشروع يسهم في إحياء المناطق الساحلية، ويزيد من النشاط العمراني، يعمل على زيادة فرص التوظيف للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنويع تلك الوظائف، وزيادة عدد السياح للمنطقة من خلال تنويع أشكال السياحة، وزيادة الإيرادات غير النفطية للمملكة والتي قد تصل إلى 5 مليار ريال خلال السنة الأولى.
وأردف، مشروع البحر الأحمر يعد مشروعا سياحيا عالميا وسيسهم في تحقق رؤية2030م، خاصة أن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية والجاذبة.
وشدد “المغلوث” على أن المشروع سيسهم في حراك اقتصادي من خلال التدشين والتنفيذ واستقطاب مستثمرين ومقاولين عالميين ومحليين، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي بـ 15 مليار ريال سنويا وتعظيم إيرادات الدولة وتوفير 35 ألف فرصة عمل.

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