 اللواء أبا العلا يقلد القرني والسميري وبن ربيعان رتبهم الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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اللواء أبا العلا يقلد القرني والسميري وبن ربيعان رتبهم الجديدة

اللواء أبا العلا يقلد القرني والسميري وبن ربيعان رتبهم الجديدة
المناطق_عادل الزهراني

قلد قائد لواء الأمن الخاص بالقطاع الغربي بالحرس الوطني، اللواء سلطان بن مانع أبا العلا  كلا من العميد على بن محمد القرني والعقيد مشعل بن ناشيء السميري والعقيد نايف بن هداج بن ربيعان رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي  الكريم بترقيتهم .
وهنأ   اللواء ابا العلا المترقين سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا ودافعًا لهم للمزيد من بذل الجهود في خدمة بلادنا الغالية متمنيًا  لهم التوفيق.
من جانبهم عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم  بالثقة الملكية الكريمة رافعين شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو وزير الحرس الوطني داعين الله -عز وجل- أن يوفقهم لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين، ثم المليك والوطن

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