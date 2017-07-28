 أمانة نجران تفعل خدمة منصورين…آل حرفش: نفتخر بخدمة جنودنا المرابطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمانة نجران تفعل خدمة منصورين…آل حرفش: نفتخر بخدمة جنودنا المرابطين

المناطق_نجران
بدأت أمانة منطقة نجران بتنفيذ مبادرة “منصورين” الهادفة إلى رعاية ودعم جنود المملكة المرابطين على حدودها للدفاع عنها وحماية مقدساتها وامتناناً لتضحياتهم لخدمة الوطن والمواطن.
وقال أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش نفتخر بتسخير إمكانياتنا لخدمة جنودنا البواسل المرابطين في مواقع الخدمة والشرف وتوفير كل ما يلزم لتسهيل إجراءاتهم مع توفير كل سبل الراحة للمواطنين بمختلف شرائحهم
موكداً إن تطبيق مبادرة “منصورين” يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على خدمة الأبطال المرابطين بصورة مميزة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
واوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل انه تم تخصيص كونتر رقم ” 1 ” في مركز خدمة المستفيدين ببهو الأمانة الرئيسي بحي الفهد وتكليف أحد الموظفين بإنهاء اجراءات معاملات المرابطين نيابة عنهم؛ بعد تقديم المراجع ما يثبت ذلك.

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