مدير جامعة نجران: مماطلات إيران في تحقيقات حادثة السفارة يؤكد رعايتها للفوضى

أكد مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن ابراهيم الحسن، أن استمرار مماطلة ورفض السلطات الإيرانية وجود فريق سعودي لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة وقنصلية المملكة قبل نحو عام ونصف، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام الإيراني المارق يرعى الفوضى والخراب، ويشجع أي أمر يتم خارج القانون.

وأضاف الحسن، أن الحادثة أظهرت للعالم أيضاً عدم احترام حكومة إيران للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تجرم ذلك، مشيراً إلى أن سرد المملكة لممارسات النظام الإيراني العدوانية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإلزامها باحترام أحكام القانون الدولي، وإجراء تحقيق شفاف بمشاركة المملكة حفظاً لحقوقها الدبلوماسية.

وبيّن مدير جامعة نجران، أن حرص المملكة على الالتزام بالأعراف الدبلوماسية منذ وقوع الاعتداء للحصول على حقوقها أكسبها احتراماً دولياً يقابله عدم رغبة لدى الجانب الإيراني لمحاسبة المتسببين