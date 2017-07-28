 متحدث التيار الصدري: العلاقات بين المملكة والعراق يجب ألا تكون دبلوماسية فقط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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متحدث التيار الصدري: العلاقات بين المملكة والعراق يجب ألا تكون دبلوماسية فقط

متحدث التيار الصدري: العلاقات بين المملكة والعراق يجب ألا تكون دبلوماسية فقط
المناطق-الرياض

قال الناطق الرسمي باسم التيار الصدري “صلاح العبيدي” ، إن لقاء زعيم التيار مقتدى الصدر مع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ناقش أزمات المنطقة، والوضع في العراق بعد تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف العبيدي في مقابلة مع قناة “العربية الحدث” أمس الثلاثاء أن العلاقة بين البلدين يجب ألا تكون دبلوماسية فقط، بل يجب أن تصل إلى مستوى يشعر من خلاله أبناء الشعبين بإيجابية العلاقة.

وكان زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” قد زار المملكة يوم الأحد الماضي بدعوة رسمية، من الممكلة وفقا لما أعلنه مكتب الصدر.

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