 الخارجية الكويتية: لا صحة لاستخدام مياهنا الإقليمية لنقل الأسلحة إلى الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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الخارجية الكويتية: لا صحة لاستخدام مياهنا الإقليمية لنقل الأسلحة إلى الحوثيين

الخارجية الكويتية: لا صحة لاستخدام مياهنا الإقليمية لنقل الأسلحة إلى الحوثيين
المناطق - وكالات

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية صحة ما نشرته وكالة (رويترز) الإخبارية حول استخدام إيران للمياه الكويتية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين في اليمن من أجل التحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من قبل تحالف إعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد المصدر أن المياه الإقليمية لدولة الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة وأنها لم ترصد أية أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الخاطئة والمسيئة.

 

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