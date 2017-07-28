 5 أعشاب وبهارات تحارب السكري.. ما هي؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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5 أعشاب وبهارات تحارب السكري.. ما هي؟

5 أعشاب وبهارات تحارب السكري.. ما هي؟
المناطق - وكالات

ما إن يشخص الطبيب إصابة أحدهم بمرض السكري، حتى تبدأ رحلة المريض مع نظام صارم جدا، يلزمه بقائمة أطعمة محظورة، لا يستطيع مخالفتها الا على حساب صحته.

ومن المهم جدًا أن يُحافظ مرضى السكري على مستوى معيّن من السكر في الدمّ تفاديًا لتفاقم وضعهم الصحي، لذلك يجب عليهم الالتزام بنظامٍ غذائي معين إلى جانب الأدوية.

وسنطلعكم فيما يلي على بعض الأعشاب والبهارات التي تساعد في توازن مستوى السكر في الدم وفقا لموقع “rodalewellness”:

– القرفة: أظهرت الدراسات أنّ تناول القرفة بشكلٍ يوميّ يوازن مستوى السكر في الدم كما يساعد على تخفيض نسبة الكولستيرول السيء ويؤدي بالمقابل إلى ارتفاع نسبة الكولستيرول الجيد.

– الزنجبيل: يُساعد الزنجبيل على خفض مستوى الكولستيرول الضار في الدم لدى الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من السكري كما يساعد في الحفاظ على وزنٍ جيد وصحي. ويمكنكم استبدال حبوب الزنجبيل بتناول ثلاثة أكواب من شاي الزنجبيل يوميًا.

– الكركم: يساعد الكركم على خفض مستوى السكر في الدمّ كما لديه منافع للقلب، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الكركم مضاداً للالتهابات ويساعد على خسارة الوزن الزائد.

– الثوم: يحتوي الثوم على مركبات الكبريت “Sulfur” التي تمنع الأكسدة كما يُساعد على خفض مستوى السكر ومستوى الكولستيرول الضار في الدم.

– مسحوق الكاري: يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم كما يمنع الأكسدة ويحفّز عملية الأيض.

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