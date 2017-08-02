 القضاء على “العقل المدبر” للعمليات الإرهابية في العوامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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القضاء على “العقل المدبر” للعمليات الإرهابية في العوامية

القضاء على “العقل المدبر” للعمليات الإرهابية في العوامية
 المناطق – الرياض

نقلت “العربية” عن مصادر، أنه تم القضاء على المطلوب الأمني، ميثم علي القديحي، في بلدة العوامية، حيث تمت إصابته في مواجهة مباشرة هذا الأسبوع مع قوة الطوارئ.

ويعتبر ميثم (٢٨ عاماً)، الأخ الشقيق لثلاثة مطلوبين للجهات الأمنية من عائلة القديحي، ارتبطت أسماؤهم بالعمليات الإرهابية في القطيف، حيث التصقت قضاياهم بترويج المخدرات واختطاف الأبرياء والعديد من العمليات الإرهابية منذ عقدين، فقد تم اعتقال جاسم علي القديحي وغازي علي القديحي والقضاء على باسم علي القديحي وأخيرا ميثم علي القديحي.

وجاء القضاء على الإرهابي ميثم بعد محاصرته في حي المسورة، حيث تحول القديحي إلى منصة لانطلاق العمليات الإرهابية تجاه المواطنين ورجال الأمن منذ 4 أعوام شرقي السعودية.

وأثبتت الوقائع تورطه في كثير من الجرائم الإرهابية والجنائية، وارتبط اسمه كثيراً بالإرهابي محمد العمار، حيث ظهر ميثم القديحي قبل ثلاثة أشهر في تسجيل مصور يهدد فيه أبناء البلدة الرافضين للإرهاب بالعمليات الانتقامية، وهو الأمر الذي عرفه أبناء البلدة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وتم الإعلان عن ميثم في قائمة التسعة المطلوبين لوزارة الداخلية بعد استهدافهم المواطنين والمقيمين و رجال_الأمن، وتخريب المرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.

وبقي من القائمة خمسة إرهابيين، وهم محمد حسين علي العمار، وعلي بلال سعود الحمد، ومفيد حمزة بن علي العلوان، وماجد بن علي عبدالرحيم الفرج، وأيمن إبراهيم حسن المختار.

وتحتوي هذه القائمة على أخطر المطلوبين والمتورطين بأكثر من قضية إرهابية، منها اختطاف الشيخ الجيراني وعمليات سرقة ونهب، وكذلك استهداف دوريات أمنية ورجال أمن ومواطنين في الشرقية، وإلقاء قنابل مولوتوف على مبانٍ حكومية بالقطيف.

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