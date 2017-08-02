“سوبر كيوت” تُعبَّد طريق الرياضة النسائية وتُبرز المواهب السعودية.. وأكثر من 10 آلاف زائر لمهرجان الكوميديا الدولي

وسط حفاوة جماهيرية ملحوظة، اختتم فريق عمل مسرحية “سوبر كيوت” ذات البطولة النسائية عروضها مساء أمس الثلاثاء على خشبة “مسرح المفتاحة” بمدينة أبها تزامنًا مع ختام فعاليات الدورة الثالثة لـ”مهرجان الكوميديا” الدولي المواكب لـ”مهرجان أبها يجمعنا” واحتفالات المدينة بحصولها على لقب “عاصمة السياحة العربية لعام 2017″، وقد ألقت المسرحية التي عرضت في آخر يومين للمهرجان الضوء على مشاكل الرياضة النسائية في المملكة، ومن ثم تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات.

وأشادت الحاضرات من الجمهور بفكرة المسرحية التي حثت على تقنين الرياضة النسائية، وكشفت عن أبرز المعوقات والسلبيات التي تتعرض لها المرأة السعودية في سبيل الحفاظ على لياقتها البدنية، ومن ذلك تعرضها للنصب من جانب بعض الأندية غير المرخصة، وهو الأمر الذي رصدته المسرحية من خلال الفنانة الكويتية آلاء الهندي التي جسدت دور مدربة وافدة تمارس الخداع على مواطنة تدير ناديًا للحفاظ على الرشاقة النسائية جسدتها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في دور “نويّر”.

كما أشاد الجمهور بـأداء بقية الفنانات المشاركات وهن الفنانة السعودية نيرمين محسن في دور “سماح”، والفنانة السعودية هند محمد التي جسدت شخصية “سفيرة”، والفنانة اللبنانية ريفان كنعان في دور “صفاء”، والفنانة السعودية سارة اليوسف في دور الخادمة الاندونيسية “سورياتي” التي تعمل في منزل هيا الشعيبي “نويّر” حيث حولت منزلها إلى نادي رياضي للنساء.

من جهتها، عبَّرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة للعام الثاني على التوالي في فعاليات مهرجان الكوميديا الدولي، مؤكدة أنه أصبح أيقونة مميزة بين المهرجانات الفنية المتخصصة على مستوى العالم على الرغم من حداثته، وأضافت أنه أصبح جاذبًا لنجوم الكوميديا الخليجيين والعرب.

وحيّت الشعيبي الجمهور النسائي للمسرحية، مؤكدة أنه أظهر تجاوبًا كبيرًا مع العرض الذي يناقش قضية تهم كل طفلة وشابة وامرأة سعودية، معربة عن تفاؤلها بأن تحمل رؤية 2030 مزيد من الخير والسعادة للمجتمع السعودي ككل.

من جانبها، وجهت الفنانة السعودية نيرمين محسن التي جسدت دور “سماح” بالشكر لجمهور المهرجان، مؤكدة أنه أظهر نضجًا ملحوظًا في التجاوب مع العرض، وأنها تلقت ردود الفعل الإيجابية من الحضور النسائي الكبير.

أما الفنانة السعودية هند محمد التي أطلت في العرض من خلال شخصية “سفيرة” فأكدت أن مهرجان الكوميديا الدولي يواصل حصد النجاحات عامًا بعد عام، وأن القائمين عليه نجحوا في اختيار المضامين التي تتناغم مع طبيعة المجتمع السعودي واهتماماته وضوابطه، مشيرة في السياق ذاته إلى أن عديد من المواهب باتت تعتبره بمثابة جواز المرور إلى عالم النجاح والشهرة.

كما أعربت اللبنانية ريفان كنعان عن امتنانها للقائمين على المهرجان ولجمهوره بسبب الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها مشاركتها في هذه المسرحية، مشيرة إلى أنها سعيدة جدًا بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على مدار أيام العرض.

وأشادت ريفان بالمستوى المتقدم من الأداء التي ظهرت عليه الفنانات الخليجيات والسعوديات المشاركات في العرض، ووصفت النجمة هيا الشعيبي بأنها قنبلة من الكوميديا الحية بما تمتلكه من موهبة فطرية.

بينما أكدت الفنانة الكويتية آلاء الهندي أن مشاركتها في مسرحية سوبر كيوت تعتبر الأولى في المملكة العربية السعودية، وأن هذه المشاركة بالنسبة لها تعتبر إضافة نوعية إلى مسيرتها الفنية، استفادت خلالها من أداء نجمات مثل هيا الشعيبي وغيرها من زميلاتها المشاركات في المسرحية، مشيرة إلى أن مهرجان الكوميديا بات واجهة رئيسة لكل الراغبين في صقل مواهبهم وإنضاجها تحت أعين خبراء ونجوم الكوميديا العربية.

في السياق ذاته، عبرت الفنانة السعودية الصاعدة سارة اليوسف عن امتنانها العميق للقائمين على المهرجان، موضحة أنها شاركت فيه للعام الثاني على التوالي، وأنه يهيء الأجواء أمام المواهب الشابة لوضع أقدامهم على طريق التميز، وأضافت أن الأفكار الراقية التي يناقشها أسهمت في أن تصنع له شعبية متنامية عامًا بعد عام.

يشار إلى أن مهرجان الكوميديا الدولي –الذي اختتمت فعالياته أمس/أول من أمس الثلاثاء- كان قد انطلق قبل أسبوع على “مسرح المفتاحة” بمدينة أبها، وحظي بحضور جماهيري غفير تجاوز الـ10 آلاف شخصاً على مدار الأسبوع.