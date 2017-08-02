أمير عسير يعزي أسرة مدير جامعة تبوك

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم اتصال عزاءٍ ومواساة معالي مدير جامعة تبوك الدكتوعبدالعزيز العنزي رحمه الله ,والذي وافته المنية يوم أمس

ودعا سموه المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم أعربت أسرة العنزي عن شكرها وتقديرها لاتصال سمو أمير المنطقة وكريم مواساته والتي لا تستغرب من سموه.