 أمير عسير يعزي أسرة مدير جامعة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إمارة منطقة مكة المكرمة تعلن القبض على سفاح القطط رئيس وزراء باكستان الجديد يشكل الحكومة الأرصاد : استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الحكومة اليمنية تنشر قوات عسكرية جديدة في محافظة شبوة النفطية تراجع الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية رئيس غرفة الباحة يستقبل القنصل العام لجمهورية اندونيسيا “العُمري” يحتفل بزواج تركي بقاعة سهارى في جدة مالا تعرفه عن الرجلة (البقلة).. الصيدلية الطبيعية المهملة الهندية “آني ديفيا” أصغر قائدة لطائرة “بوينغ 777” في العالم الإمارات تكافئ الموظفين بـ “شيكات السعادة”.. 200 جلدة والسجن عام ونصف لراق شرعي في الدمام تورط في علاقته بالنساء لتأخرها في صرف رواتب موظفيها وزارة العمل تغرم منشأة ثلاثة ملايين وتوقف خدماتها

أمير عسير يعزي أسرة مدير جامعة تبوك

أمير عسير يعزي أسرة مدير جامعة تبوك
المناطق - عسير

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم اتصال عزاءٍ ومواساة معالي مدير جامعة تبوك الدكتوعبدالعزيز العنزي رحمه الله ,والذي وافته المنية يوم أمس
ودعا سموه المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم أعربت أسرة العنزي عن شكرها وتقديرها لاتصال سمو أمير المنطقة وكريم مواساته والتي لا تستغرب من سموه.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ولد الوطن

    نعزي أسرة الفقيد وجميع منسوبي الجامعة . الله يغفر له ويرحمه.

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>