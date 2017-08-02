 2800 بلاغ استقبلتها أمانة عسير خلال شهرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

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2800 بلاغ استقبلتها أمانة عسير خلال شهرين

2800 بلاغ استقبلتها أمانة عسير خلال شهرين
المناطق - عسير

استقبل مركز طوارئ أمانة منطقة عسير 2800 بلاغاً المتعلقة بالخدمات البلدية في أحياء وشوارع وطرقات مدينة أبها ، وذلك خلال الشهرين الماضيين ، حيث تعامل المركز مع البلاغات عبر تحويلها إلى الجهات المختصة بالأمانة لمعالجتها .
جاء ذلك خلال تقرير للإدارة الطوارئ و الكوارث أوضحت فيه بأن أكثر البلاغات التي وصلت تعلقت بخدمات الإنارة حيث بلغ عددها 602 بلاغاً فيما تلتها البلاغات المتعلقة بإدارة النظافة والتي بلغ عددها 507 بلاغاً ، ثم بلاغات تم تحويلها للإدارة الرقابة الشاملة المسائية و التي بلغت 408 بلاغاً و الرقابة الشاملة الصباحية بلغت 401 بلاغ حيث تم التعامل معها على وجه السرعة ، حيث تم إغلاق 86% من البلاغات خلال 24 ساعة ، و 9% منها خلال 72 ساعة وبلغت نسبة البلاغات التي تم إغلاقها بمدة تجاوزت 72 ساعة بــنسبة 5% .
وأردف التقرير بأن فرع الخدمات بمربه من أكثر الفروع التي تم تحويل بلاغات إليها للتعامل معها ، حيث تلقت 212 بلاغاً وتم التعامل معها بتحويلها للإدارات المختصة ، ثم فرع الخدمات بالسودة التي تلقت 58 بلاغا ، في حين كان فرع الخدمات بالشعف هي الأقل في البلاغات بــ 31 بلاغا .
من جانب آخر فإن البلاغات التي يتم تلقيها عن طريق الرقم الموحد للأمانة عسير 940 ، أو عبر تطبيق أمانة عسير في الهواتف الذكية ، بالإضافة إلى موقع البلاغات الالكتروني ، وصفحات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فإنه يتم إحالتها و التواصل مع المستخدمين برسائل خاصة على هواتفهم ، تفيد بتسلم المخالفة و تحويلها إلى الجهات المختصة لمعالجتها ، فيما يقوم كادر من الموظفين المؤهلين على استقبال البلاغات على مدار الساعة وتحويلها آلياً إلى الجهات المختصة للتعامل معها وإنهائها .

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