 بلدية الخرج تصادر 780 كيلو تمر “رطب” وتنذر 6 سيارات مخالفة بالإزالة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 10 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 2 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية محافظة حوطة بني تميم تدعو أصحاب السيارات التالفة بالأحياء لإزالتها اليوم في بطولة تبوك الدولية : مواجهتان من العيار الثقيل بين الاتفاق والاسماعيلي.. والشباب والصفاقسي خبراء مصريون: ترسيم الحدود البحرية مع المملكة أتاح لمصر التنقيب عن النفط في البحر الأحمر بلدية الخرج تصادر 780 كيلو تمر “رطب” وتنذر 6 سيارات مخالفة بالإزالة 2800 بلاغ استقبلتها أمانة عسير خلال شهرين أمير حائل: مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي نقلة نوعية سياحيا واقتصاديا عنيزة تؤكد أن تمورها “صحية” وتضبط 284 عبوة “مغشوشة” أمير عسير يعزي أسرة مدير جامعة تبوك أمير عسير يستقبل مدير وأعضاء جمعية المتقاعدين بالمنطقة مختبر صحي بلدية عنيزة يضبط 213 عبوة تمر لاحتوائها على مبيد مسئول إيراني يلتقي القيادي بحماس “صالح العاروري” في بيروت مهرجان الورد والفاكهة بتبوك يجذب أكثر من 30 ألف زائر في يومه الأول

بلدية الخرج تصادر 780 كيلو تمر “رطب” وتنذر 6 سيارات مخالفة بالإزالة

بلدية الخرج تصادر 780 كيلو تمر “رطب” وتنذر 6 سيارات مخالفة بالإزالة
المناطق-أشرف العصيمي

صادرت إدارة الاسواق ببلدية محافظة الخرج أكثر من 780 كيلو من التمر ” الرطب ” وانذار 6 مركبات بالإزالة لمخالفتها البيع بالأماكن الغير مخصصة في سوق الخضار المركزي فيما قامت بتظيم سيارات المزارعين بالمواقع المخصصة لهم وذلك لتفادي الازدحام.
ويأتي ذلك ضمن الحملات اليومية المكثفة والتي تواصل من خلالها ادارة الاسواق الجولات اليومية خلال الفترتين النهارية والمسائية .
وأكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن الحملات مستمرة بشكل مكثف للحرص على تطبيق الأنظمة واشتراطات البلدية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>