بلدية الخرج تصادر 780 كيلو تمر “رطب” وتنذر 6 سيارات مخالفة بالإزالة

صادرت إدارة الاسواق ببلدية محافظة الخرج أكثر من 780 كيلو من التمر ” الرطب ” وانذار 6 مركبات بالإزالة لمخالفتها البيع بالأماكن الغير مخصصة في سوق الخضار المركزي فيما قامت بتظيم سيارات المزارعين بالمواقع المخصصة لهم وذلك لتفادي الازدحام.

ويأتي ذلك ضمن الحملات اليومية المكثفة والتي تواصل من خلالها ادارة الاسواق الجولات اليومية خلال الفترتين النهارية والمسائية .

وأكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن الحملات مستمرة بشكل مكثف للحرص على تطبيق الأنظمة واشتراطات البلدية.