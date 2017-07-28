 دراسة: نفخ شموع كعكة أعياد الميلاد يزيد البكتيريا 14 ضعفا ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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دراسة: نفخ شموع كعكة أعياد الميلاد يزيد البكتيريا 14 ضعفا !

دراسة: نفخ شموع كعكة أعياد الميلاد يزيد البكتيريا 14 ضعفا !
المناطق - وكالات

يشكل إطفاء شموع كعكة أعياد الميلاد تقليداً يتبعه الملايين حول العالم، إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن هذا يشكل عادة صحية سيئة.

فقد وجد باحثون من جامعة كليمسون في الولايات المتحدة أن اللعاب الذي ينتشر مع عملية النفخ فوق شموع الكعكة يزيد نسبة البكتريا المتراكمة عليها بنسبة 1400%. ويعني هذا أنها ازدادت بنحو 14 مرة.

ورغم ذلك نقلت صحيفة “دايلي ميل” عن الدكتور داوسون المشرف على الدراسة أن بياناتها يجب ألا تفسد الاحتفال بأعياد الميلاد.

وأوضح: “في رأيي لا بأس من تناول كعكة عيد ميلاد رغم من كل ما توصلنا إليه. فأنا لا أعتقد أن زيادة نسبة البكتيريا قد تسبب المرض للبعض”.

وتابع: “يمتلئ الفم البشري عموماً بالكثير من أنواع البكتريا. ولحسن الحظ معظمها غير ضار. ولو أن الأمر يسبب الأمراض لكنا لاحظناه منذ فترة طويلة خصوصاً أن احتفالات أعياد الميلاد وإطفاء الشموع تحدث بشكل متكرر جداً في جميع أنحاء العالم”.

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